29 человек в шестиместном автомобиле

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Пограничники обнаружили в автомобиле, водитель которого проигнорировал распоряжение остановиться, почти 30 человек - по словам водителя, они ехали купаться.



Во вторник в полдень пограничники в деревне Плийа в Выруском уезде заметили совершавший подозрительные маневры микроавтобус Mercedes, водитель которого проигнорировал требования дорожного знака и сигнала полиции остановиться, сообщила в четверг BNS пресс-служба Лыунаской префектуры.

Немного отъехав, водитель все же остановился. свой автомобиль после некоторого вождения. В ходе проверки пограничники обнаружили в автомобиле в общей сложности 29 человек, хотя машина могла перевозить только шестерых.

На сиденьях и на полу в автомобиле были в основном дети, которых водитель, по его словам, вез искупаться. В отношении трезвого водителя и имевшего водительские права водителя пограничники возбудили дело из-за нарушения требований закона о дорожном движении.