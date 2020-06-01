Президент Литвы отказался от Балтийского саммита

Дата публикации: Вчера, 18:13 Просмотрено: 169

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг не отбыл на запланированную трехстороннюю встречу с главами Эстонии и Латвии.



Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис сообщил BNS, что встреча была запланирована давно, планировалось обсуждать региональную безопасность, меры по борьбе с коронавирусом, связанные с ЕС вопросы, а также отказ от закупок электроэнергии у БелАЭС.

"До встречи глав стран Балтии министрам энергетики и экономики не удалось достичь трехсторонних договоренностей по методике торговли электроэнергией с третьими странами", - заявил Бубнялис, отметив, что по мнению президента, сначала следует завершить переговоры, иметь конкретные решения и результаты переговоров, а лишь затем встречаться на высшем уровне и обсуждать план действий стран.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и глава Латвии Эгил Левитс в четверг на Сааремаа обсудили вопросы ЕС, региональной безопасности, охраны окружающей среды и другие темы.

Администрация президента Эстонии сообщила, что "по причинам внутриполитического характера глава литовского государства отложил свой визит".