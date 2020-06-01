И снова - один новый случай

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За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 350 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 коронавирус, подтвержден один новый случай.

По данным регистра населения, новый позитивный результат теста поступил в Тартуском уезде.

По состоянию на утро четверга госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии семи пациентам, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Новых смертей за сутки не зафиксировано. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 69 человек.

К четвергу в больницах закрыты 385 историй болезни COVID-19 в отношении 372 человек.

Выздоровели 1790 человек, в том числе закрыты истории болезни 1365 человек, а в 425 случаях позитивный результат поступил более 28 дней назад и человек не госпитализирован, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии сделано более 104 000 первичных тестов, из них позитивный результат на вирус SARS-CoV-2 дали 1984 теста (1,9 процента).