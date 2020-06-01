В Курессааре встретятся президенты Эстонии и Латвии

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Президенты Эстонии Керсти Кальюлайд и Латвии Эгилс Левитс в четверг встретятся в Курессааре, чтобы обсудить сотрудничество в Европейском союзе, региональную безопасность, экологические проблемы и уроки пандемии.

Как предполагалось ранее, во встрече должен был принять участие и президент Литвы Гитанас Науседа, однако по причинам внутриполитического характера глава литовского государства отложил свой визит.

Встреча президентов является с 1991 года частью ежегодной традиции и проводится ведущей страной Балтийского сотрудничества. Приоритетами Эстонии в балтийском сотрудничестве в этом году являются региональная безопасность, киберсотрудничество, коммуникации, а также изменение климата и экологические проблемы.

По словам советника по иностранным делам президента Кальюлайд Лаури Куусинга, президенты Эстонии и Латвии также обсудят координацию всех уровней во время пандемии, что можно оценить как историю успеха во внешней политике во время кризиса. «Это, безусловно, сблизило нас друг с другом и укрепило взаимное доверие, на основе которого было бы хорошо решать некоторые открытые ключевые вопросы, такие как энергетика и транспорт, где сотрудничество неизбежно, выгодно для всех и повышает безопасность в регионе», - сказал Куусинг.

На центральной площади Курессааре 25 июня состоится публичная церемония встречи, встреча глав двух государств и пресс-конференция. Президенты посадят деревья в парке замка Курессааре. Главы государств вместе посетят метеоритный кратер Каали.

Курессааре был выбран местом встречи, чтобы привлечь внимание к возможностям внутреннего туризма в странах Балтии.