Иванов день прошел спокойнее обычного

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Минувшие сутки были для полиции спокойнее, чем обычно бывает в Иванов день, и серьезных требующих вмешательства сотрудников правоохранительных органов инцидентов , к счастью, не было.

Оперативный руководитель PPA Таго Трей сказал, что прошедший день был почти похож на обычный выходной. «Большинство проблем были связаны с пьяными, с применением насилия конфликтовавшими с домашними или с посторонними », - сказал он.

Один из самых серьезных случаев произошел в ночь на среду в Палдиски, где, по предварительным данным, женщина во время ссоры ударила мужа ножом. Женщина была задержана, а муж доставлен в больницу - насколько известно полиции, его травмы не угрожают жизни. Вечером в Мустамяэ также была вызвана полиция: двое мужчин напали на 28-летнего мужчину с ножом и отобрали у него кошелек. Скорая помощь оказала пострадавшему первую помощь, к счастью, его травма не была серьезной. Подробности произошедшего будут выяснены полицией в ходе дальнейшего следствия.

В течение дня в вытрезвитель были доставлены на протрезвление около полусотни человек, чрезмерно употребивших алкоголь, от движения были отстранены 27 пьяных водителей.

«В предыдущие годы число пьяных водителей, задержанных в Яанов день, в некоторых пунктах достигало сотни и более. Поскольку большинство из них задерживались у больших общественных костров, которых не было в этом году, тенденция к снижению может быть частично объяснена этим», - сказал оперативный руководитель полиции. В движении на дорогах никто минувшей ночью не погиб, однако в течение дня произошли 10 ДТП, в результате которых пострадали 12 человек, в ДТП пострадали главным образом велосипедисты или участники движения по невнимательности или из-за опьянения.