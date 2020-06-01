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За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 268 первичных тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, добавился один позитивный тест на коронавирус, сообщил в среду утром департамент здоровья.

По данным регистра населения, за последние 24 часа позитивный результат тестирования добавился в Харьюмаа (в Таллинне).

По состоянию на утро среды госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 6 пациентам, на искусственной вентиляции легких один пациент. Новых летальных исходов не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

На настоящий момент из больниц выписаны 372 человека, завершены 385 случаев заболевания COVID-19.

По состоянию на среду выздоровели 1783 человека, у 1364 человек история болезни закрыта, у 419 человек позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад, человек не лечился в больнице и ожидает подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии сделано более более 103 000 первичных тестов, из них 1983 дали позитивный результат на SARS-CoV-2.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.