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Оперативный руководитель департамента полиции и погранохраны Таго Трей отметил, что минувшие сутки были для полиции насыщенными.

«К счастью, не было ни одного требовавшего вмешательства полиции инцидента с тяжелыми последствиями. За минувшие сутки на дорогах Эстонии не было также ни одного ДТП, в котором пострадали бы люди», - сказал он.

Полиция в разных регионах Эстонии проверила на трезвость более 5000 водителей и выявила среди них 17 нетрезвых водителей, которых отстранила от вождения. Также было зафиксировано более 200 превышений скорости.

Помощь полиции потребовалась 24 жертвам семейного насилия, примерно наполовину меньше по сравнению с 22 июня прошлого года. «К сожалению, мы знаем, что какая-то часть инцидентов полиции не достигает. Тем важнее, чтобы окружающие обращали внимание на страдающего от психологического или физического насилия человека, потому что помощь существует», - сказал Трей.

Протрезвляться доставили 42 человека, которым требовался безопасный ночлег, чтобы проспаться.

«То, какими будут сегодняшние празднества в часть Иванова дня, зависит прежде всего от каждого человека. Безумная спешка, нетрезвое вождение, пьяное плавание и прочее подвергание себя или окружающих опасности — это те случаи, когда быстрое вмешательство близких и других посторонних или звонок по номеру 112 позволит избежать самого худшего», - сказал Трей и выразил надежду, что люди смогут насладиться праздником в семейном кругу, не нуждаясь в помощи полиции, спасатели или скорой помощи.