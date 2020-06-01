Полиция призывает к благоразумию

Дата публикации: Вчера, 19:40 Просмотрено: 108

Во время наступающих праздников полиция будет уделять усиленное внимание дорожному движению и обеспечению общественного порядка.

Полиция напоминает, что от каждого человека зависит то, насколько безопасно пройдет праздник Ивановой ночи.

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны.

Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Таго Трей сказал, что всегда на праздник Иванова дня полиция работает в усиленном составе, чтобы предупредить опасные ситуации, а при необходимости быстро вмешаться и оказать помощь.

„Кроме реагирования на вызовы, полицейские и помощники полицейских будут следить и за тем, как проходят празднования. Полицейские и пограничники будут патрулировать на лодках на водоемах, где в хорошую погоду собирается много людей для развлечений и отдыха", – рассказал он.

Трей отметил, что самый большой фактор риска во время праздников – это злоупотребление алкоголем и то, что решения, которые человек принимает в таком состоянии, зачастую опасны и самому человеку, и окружающим.

„В каждой компании должен быть трезвый человек, которые при необходимости сядет за руль, присмотрит за другими и поможет предотвратить между друзьями конфликты, которые на пьяную голову могут перерасти в применение насилия", – сказал полицейский.