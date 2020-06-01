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Конвейер новостей / ЗдравоохранениеВторой день подряд - ни одного случая

Дата публикации: Сегодня, 13:55 Просмотрено: 78

За прошедшие сутки в Эстонии было проведено 285 первичных тестов на коронавирус, все из которых оказались отрицательными.

По состоянию на утро 22 июня госпитализированы с коронавирусной инфекцией восемь человек, на искусственной вентиляции легких находится один пациент, сообщил в понедельник Департамент здоровья.

За сутки число умерших пациентов с коронавирусом не изменилось. Всего в Эстонии с начала эпидемии скончались 69 человек.

Выздоровели 1765 человек. В общей сложности в Эстонии было сделано более 103 000 первичных тестов на коронавирус, из которых положительными были 1981 или 1,9%.

Второй день подряд - ни одного случая
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