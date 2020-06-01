Самоизоляция - для гостей из пяти европейских стран

Дата публикации: Вчера, 22:09 Просмотрено: 144

На основании относительного числа зараженных коронавирусом с понедельника, 22 июня, после въезда в Эстонию двухнедельную самоизоляцию должны будут соблюдать люди, прибывшие из Польши, Швеции, Румынии, Болгарии и Соединенного Королевства.

По сообщению МИД, с начала предстоящей недели требование соблюдать самоизоляцию не будет распространяться на людей, прибывших из Австрии, Испании, Нидерландов, Хорватии, Исландии, Италии, Греции, с Кипра, из Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Латвии, Норвегии, Франции, с Мальты, из Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Чехии и Венгрии — но только если перед приездом в Эстонию они находились в этих странах не менее 14 дней.

Самоизоляцию больше не должны будут соблюдать люди, прибывшие из Бельгии, где существенно сократилось относительное число зараженных.

28 мая правительство одобрило решение 1 июня вновь открыть границы для пассажиров из европейских стран. В Эстонию могут въезжать лица без симптомов заболевания, прибывшие из стран ЕС или Шенгена или Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.