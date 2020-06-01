За сутки - два новых случая коронавируса

Дата публикации: Сегодня, 12:03 Просмотрено: 107

За минувшие сутки было проанализировано 748 первичных тестов на коронавирус, из которых позитивный результат дали 0,3 процента, то есть 2 теста.

Оба новых случая зафиксированы в Таллинне. По состоянию на утро субботы госпитализация из-за коронавируса требуется 8 пациентам, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Новые смерти за минувшие сутки не были зафиксированы.

Всего в Эстонии от коронавируса скончались 69 человек. Выздоровели 1758 человек.