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Конвейер новостей / ЗдравоохранениеЗа сутки - два новых случая коронавируса

Дата публикации: Сегодня, 12:03 Просмотрено: 107

За минувшие сутки было проанализировано 748 первичных тестов на коронавирус, из которых позитивный результат дали 0,3 процента, то есть 2 теста.

Оба новых случая зафиксированы в Таллинне. По состоянию на утро субботы госпитализация из-за коронавируса требуется 8 пациентам, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Новые смерти за минувшие сутки не были зафиксированы.

Всего в Эстонии от коронавируса скончались 69 человек. Выздоровели 1758 человек.

За сутки - два новых случая коронавируса
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