22–24 июня банки закрыты или открыты неполный рабочий день

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Действующие в Эстонии банки 22–24 июня будут или закрыты, или будут открыты неполный рабочий день.

21-24 июня все филиалы Swedbank закрыты. Все основные банковские операции можно осуществлять по цифровым каналам. Консультационный центр работает круглосуточно по телефону 6 310 310.

Совершенные 19 июня экспресс-платежи, срочные Европейские платежи и платежи внутри Группы Swedbank передаются в банк получателя или в корреспондентский банк в тот же банковский день 19 июня, срочные платежи и Европейские обычные платежи на следующий банковский день 22 июня, а обычные платежи – на второй банковский день 25 июня. Совершенные 22 июня экспресс-платежи, срочные Европейские платежи и платежи внутри Группы Swedbank передаются в банк получателя или в корреспондентский банк в тот же банковский день 22 июня, срочные платежи и Европейские обычные платежи на следующий банковский день 25 июня, а обычные платежи – на второй банковский день 26 июня.

В случае, если в государстве местонахождения банка получателя или корреспондентского банка отмечается государственный или национальный праздник, то время движения платежа может увеличиться.

22 июня рабочий день офисов LHV будут короче обычного. Отделение в Тарту будет открыто с 8 до 14 часов, а отделение в Таллинне — с 9 до 16 часов. Во вторник 23 июня и в среду 24 июня отделения по обслуживанию клиентов не работают. Во время праздников можно получить помощь, позвонив по телефону службы поддержки клиентов 6 800 400. Внутрибанковские и межбанковские экспресс-платежи будут осуществляться в обычном режиме круглосуточно, а европейские платежи — до 16.30. Международные платежи в праздничные дни не осуществляются. Отправленные 23 и 24 июня международные платежи будут осуществлены в четверг 25 июня. Брокеры работают 22 и 23 июня в обычном режиме с 9 до 23 часов. В среду 24 июня брокеры будут работать с 15 часов и до закрытия рынка США в 23 часа. Записи на торговых площадках Trader и Broker принимаются в праздничные дни до 14.30 и исполняются в 15.00.

22 — 24 июня все конторы SEB будут закрыты. Все повседневные банковские операции удобно совершать в интернет-банке, а простейшие операции можно совершить в мобильном банке. Служба поддержки клиентов по телефону 665 5100 или через Skype (только звонки, признак пользователя seb.eesti) работает круглосуточно.

23-24 июя все филиалы Coop Bank будут закрыты. Coop Bank не осуществляет межбанковские платежи 23 и 24 июня, единственное исключение - срочные платежи. 22 июня офисы будут открыты до 14.00.

В связи с празднованием Дня победы и Иванова дня банковские конторы Luminor 23 и 24 июня будут закрыты. 22 июня филиалы банка будут открыты в Кристийне и Ласнамяэ с 10 до 16 часов. Офисы Лийвалайа, Пярну, Раквере, Тарту, Вильянди и Курессааре открыты с 9 до 14 часов. Банковский пункт Вильянди 23 и 24 июня открыт круглосуточно. Со среды 25 июня конторы работают по обычному графику. В связи с праздниками будут изменения и в прохождении платежей SEPA-платежи банк принимает к исполнению и отправляет в банк получателя обычно в тот же банковский день, если платёжное поручение поступит в банк 22 июня до 16 часов. SEPA-платежи, которые поступят в банк после 16, передадут в банк получателя 25 июня. 22 июня Luminor принимает экспресс-платежи для осуществления в тот же день (EUR, USD), если они будут переданы 22 июня до 14 часов. 22 июня банк принимает срочные платежи для осуществления на следующий банковский день (25 июня), если они будут переданы в банк 22 июня до 14.00. Служба поддержки клиентов работает по телефону +372 628 3300 круглосуточно, в том числе и в праздничные дни.

Платежи SEPA обычно направляются в банк получателя в тот же банковский день, если платежное поручение было получено банком 22 июня до 16.00. Платежи SEPA, отправленные в банк после 16.00, будут отправлены в банк получателя 25 июня.