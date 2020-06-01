За сутки диагностировано 3 позитивных случая

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За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1 358 тестов на COVID-19, заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,2 процента, т.е. 3 результата теста были позитивными.

По данным Регистра народонаселения 2 позитивных результата теста было в Харьюмаа (Таллинн) и 1 позитивный результат в Ида-Вирумаа. В Таллинне оба заболевших были связаны с фирмой Lunden Food OÜ, один человек заразился на рабочем месте, второй заболевший является членом семьи работника, который тоже болеет. Зараженный в Ида-Вирумаа добавился к активному очагу заражения (в котором на данный момент 15 человек), речь идет о близком контакте, который уже находился в изоляции.

По состоянию на утро 19 июня, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 10 пациентов, на искусственной вентиляции легких находится 1 пациент. В течение суток не было новых летальных исходов. В общей сложности коронавирус в Эстонии унес жизни 69 человек.

Из больниц на сегодняшний день выписано 365 человек, закончено 378 историй болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 755 человека. Из них истории болезни 1347 человек закончены (76,8%), у 408 человек (23,2%) с момента позитивного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.

В Эстонии в общей сложности сделано более чем 101 тысяча первичных тестов, из них 1 979, т.е. 1,9 процента, были позитивными на вирус SARS-CoV-2. Подробную статистику по тестированию на коронавирус можно найти на сайте www.koroonakaart.ee/ru.

Департамент здоровья напоминает, что для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.