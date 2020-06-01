Ратас и Рейнсалу не хотят вывода войск США

Конвейер новостей / ПолитикаРатас и Рейнсалу не хотят вывода войск США
Дата публикации: Сегодня, 14:42 Просмотрено: 159
Как премьер-министр Юри Ратас, так и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу назвали вызывающим озабоченность решение президента США сократить численность американских войск в Германии.
«В интересах Эстонии, чтобы американские войска не были выведены из Европы, - заявил Рейнсалу на пресс-конференции правительства в четверг. - Нам хотелось бы получить противоположную новость: что в Европу будет введено больше войск».
Министр сказал, что, к сожалению, это тренд, который продолжается в течение поколения людей. «Мы наблюдаем это как тенденцию, которая нам не нравится», - сказал Рейнсалу.
В то же время Рейнсалу выразил увереность, что перемещение подразделений «не подрывает» коллективную оборону НАТО.
Ратас сказал, что присутствие США в регионе крайне важно, а сокращение сил вызывает обеспокоенность Эстонии. «Нам бы хотелось видеть след США большим», - сказал глава правительства.
Ратас сказал, что целью Эстонии является всестороннее сотрудничество с США и расширение присутствия США и проведение учений в регионе.