Ратас и Рейнсалу не хотят вывода войск США

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Как премьер-министр Юри Ратас, так и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу назвали вызывающим озабоченность решение президента США сократить численность американских войск в Германии.

«В интересах Эстонии, чтобы американские войска не были выведены из Европы, - заявил Рейнсалу на пресс-конференции правительства в четверг. - Нам хотелось бы получить противоположную новость: что в Европу будет введено больше войск».

Министр сказал, что, к сожалению, это тренд, который продолжается в течение поколения людей. «Мы наблюдаем это как тенденцию, которая нам не нравится», - сказал Рейнсалу.

В то же время Рейнсалу выразил увереность, что перемещение подразделений «не подрывает» коллективную оборону НАТО.

Ратас сказал, что присутствие США в регионе крайне важно, а сокращение сил вызывает обеспокоенность Эстонии. «Нам бы хотелось видеть след США большим», - сказал глава правительства.

Ратас сказал, что целью Эстонии является всестороннее сотрудничество с США и расширение присутствия США и проведение учений в регионе.



