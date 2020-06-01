За сутки добавился один позитивный тест на коронавирус

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За последние сутки в Эстонии добавился один позитивный тест на коронавирус, летальных исходов не было.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1 247 первичных теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, позитивными оказался один из них, то есть 0,1 процента, сообщил в четверг утром департамент здоровья.

По данным регистра населения, за последние 24 часа позитивный результат тестирования добавился у жителя Ида-Вирумаа, это было внутрисемейное заражение.

По состоянию на утро четверга госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 12 пациентам, на искусственной вентиляции легких не было никого. Новых летальных исходов не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

На настоящий момент из больниц выписаны 362 человека, завершены 375 случаев заболевания.

По состоянию на четверг выздоровели 1 748 человек, у 1 344 человек история болезни закрыта, у 404 человек позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад, человек не лечился в больнице и ожидает подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии сделано более более 100 000 первичных тестов, из них 1 977, то есть 2 процента, дали позитивный результат на SARS-CoV-2. В четверг аннулированы приведенные 15 июня статистическое данные о результате позитивного теста в Пыльваском уезде.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.