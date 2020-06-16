Научный прорыв в лечении коронавируса

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Дата публикации: Сегодня, 11:52 Просмотрено: 112

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал «научным прорывом» результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавируса нового типа в Великобритании.

Об этом сообщает сайт ВОЗ.

Как стало известно ранее, в Оксфорде провели исследование, которое продемонстрировало, что противовоспалительный препарат дексаметазон уменьшает риск смерти пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке, — на 20%.

По словам главы ВОЗ, Британия внесла свой вклад в этот «спасительный научный прорыв».

«Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертности среди пациентов с COVID-19, которым необходимо кислородное лечение или искусственная вентиляция легких », — говорится в заявлении Гебрейесуса.

Об этом сообщает сайт ВОЗ.

Как стало известно ранее, в Оксфорде провели исследование, которое продемонстрировало, что противовоспалительный препарат дексаметазон уменьшает риск смерти пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке, — на 20%.

По словам главы ВОЗ, Британия внесла свой вклад в этот «спасительный научный прорыв».

«Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертности среди пациентов с COVID-19, которым необходимо кислородное лечение или искусственная вентиляция легких », — говорится в заявлении Гебрейесуса.