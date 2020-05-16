Риск заражения остается. "2+2" в силе

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Департамент здоровья напоминает владельцам увеселительных учреждений и местным самоуправлениям о том, что при организации мероприятий нужно соблюдать правило 2+2, поскольку риск заражения COVID-19 никуда не делся.

По словам руководителя Ляэнеского регионального отделения Департамента здоровья Кадри Юхкам, после проведенной на прошлой неделе проверки и полученных жалоб, пришлось начать по всей Эстонии несколько производств в отношении увеселительных учреждений, где было нарушено распоряжение Правительства Республики, которое запрещает проведение праздников в ночных клубах. Несмотря на запрет, многие заведения такого рода открылись и предлагают мероприятия, которые согласно рекламам как будто бы не являются обычными праздниками в ночных клу бах и обещают соблюдение мер предосторожности.

«В реальности ситуация печальная – в принципе были нарушены все правила, и организаторы не сделали ничего, чтобы это исправить», сказала Юхкам.

По состоянию на сегодняшнее утро в Департамент здоровья поступило 9 жалоб на ночные клубы, в отношении некоторых начаты производства. В соответствии с распоряжением Правительства Республики под номером 172 пунктом 4, в Эстонии действует запрет на посещение ночных клубов, поскольку ночные клубы считаются местами повышенного риска заражения. «Ночный клуб, как правило, является местом, где пьют и танцуют так, что от правила 2+2 ничего не останется – такая деятельность несет в себе риск заражения, который организатор не может исправить, даже при большом желании. Рекомендуем всем организаторам мероприятий, местным самоуправлениям а также посетителям помнить, что риск заражения не прошел, и от каждого из нас зависит сдерживание распространения вируса», сказала Юхкам.

Возможности и ограничения, связанные с общественными мероприятиями, на данный момент регулируются постановлением Правительства Республики под номером 172 от 16.05.2020 «Необходимые для предотвращения распространения болезни COVID-19 ограничения на свободное передвижение, а также на проведение публичных собраний и публичных мероприятий». В случае общественных мероприятий действует требование, по которому вместе могут находиться и передвигаться до двух человек, и с другими людьми нужно соблюдать дистанцию не менее двух метров (за исключением случаев, когда это члены семьи, или в случае, если из-за характера работы или деятельности – это невозможно разумно обеспечить).

Департамент здоровья напоминает, что для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.