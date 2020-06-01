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Полиция просит помощи в установлении местонахождения 13-летней Анны, которая ушла из дома в Кохтла-Ярве 10 июня и до сих пор не вернулась, сообщила во вторник BNS пресс-служба департамента полиции и погранохраны.

Полиция пообщалась с близкими и знакомыми девочки, по словам которых, Анна может находиться в Нарве или Таллинне.

Рост Анны 164 см, она худощавого телосложения, у нее короткие каштановые волосы. На ней была темная футболка, джинсовая куртка, светло-синие джинсы и белые кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Анну или располагает информацией о ее местонахождении, связаться с Центром тревоги по номеру 112.