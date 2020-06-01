Эстония поднялась в рейтинге конкурентоспособности

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В мировом рейтинге конкурентоспособности 63 стран Эстония поднялась за год на 7 позиций до 28-го места.

Латвия уступила одну позицию и оказалась на 41-ом месте, а Литва опустилась на две позиции на 31-ое место. Польша также спустилась на одну ступеньку на 29 место.

Первое место в рейтинге второй год подряд занимает Сингапур, а в первую пятерку также входят Дания, Швейцария, Голландия, Гонконг.

Международный швейцарский институт менеджмента IMD составляет этот рейтинг с 1989 года. Литва в этом рейтинге оценивается с 2007 года.