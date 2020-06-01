Вторые сутки подряд один новый случай заражения

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За последние сутки в Эстонии выявлен еще один новый случай заражения COVID-19. Всего было проанализировано 1073 теста.

По данным Регистра народонаселения, положительный тест на коронавирус сдал житель Пылваского уезда, источник заражения выясняется. На этот же уезд пришелся и единственный случай заражения, выявленный сутками ранее.

По состоянию на утро 16 июня, в больницах Эстонии с коронавирусом находятся 15 человек, на искусственной вентиляции легких - ни одного.

В течение суток не было новых летальных исходов. В общей сложности коронавирус в Эстонии унес жизни 69 человек.

Всего Эстонии было проведено более 97 тысяч первичных тестов на Covid-19, из которых 1 975 или 2,0% были положительными.