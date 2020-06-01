Без ограничений - по 17 странам Европы

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Со вторника можно без ограничений ездить в Австрию; теперь граждане Эстонии могут свободно путешествовать по 17 европейским странам.

С понедельника изменились ограничения на передвижение, действовавшие в нескольких государствах-членах Европейского Союза или Шенгенской конвенции, сообщила накануне BNS пресс-служба МИД Эстонии.

С понедельника граждане Эстонии могут свободно путешествовать по Финляндии, Швеции, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Болгарии, Хорватии, Словении, Италии, Люксембургу, Швейцарии, Бельгии, Нидерландам, Греции, Германии и Франции.

Со вторника также можно без ограничений ездить в Австрию. После поездки в Великобританию или Ирландию требуется выдержать карантин в стране проживания. Дополнительные условия, таких как предоставление медицинской справки или поездка по уважительной причине, требуется соблюдать при поездках в Португалию, Данию, Норвегию, Чехию, Венгрию, Исландию, Кипр и Румынию.

Ограничения на въезд в третьи страны, а также ограничения на въезд в Эстонию из стран, не входящих в Европейский Союз, по-прежнему действуют как минимум до 30 июня.

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, в связи с продолжающимся распространением коронавируса, есть общее предупреждение о международных поездках и рассмотреть возможность выезда за границу без срочной необходимости. «Однако находясь за границей, вы обязательно должны следовать указаниям местных властей и следить за соблюдением визы и других условий пребывания в стране», - сказал Рейнсалу.