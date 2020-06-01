Премьер Ратас: Это самый большой спад экономики

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Премьер-министр Юри Ратас выступил с политическим заявлением в связи с программой восстановления экономики Европейского союза. В своем выступлении он отметил, что вспышка коронавируса оказала ощутимое влияние на экономику, равно как и на планы на будущее.

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства. По словам Ратаса, многие государства, секторы экономики, предприятия, люди оказались в затруднительном положении. Это – самый большой за историю Европейского союза экономический спад. Он может стать намного более серьезным, чем кризис десятилетней давности, предупредил премьер.

По оценке Европейской комиссии, в этом году экономический спад в Европейском союзе составит 7,4 %. Если коронавирус вновь проявит себя осенью и вынудит государства ввести карантин, спад может достичь 16 %. В Эстонии по прогнозам спад составит 6,9 %, что ниже среднего.

«По оценке Банка Эстонии, в настоящий момент можно выделить четыре фактора, оказывающих наибольшее влияние на нашу экономику. Это: сокращение внешнего спроса и туризма, установленные ограничения, неуверенность в завтрашнем дне и предоставляемая государством помощь», – сказал Ратас. Он пояснил, что по последней оценке банка, экономика Эстонии в этом году может сократиться на 10 % по сравнению с показателями прошлого года. В следующем году после выхода из кризиса рост может временно достичь 8,5 %. Разумеется, при составлении прогнозов приходится считаться с большим количеством неизвестных. Никто не знает, что будет завтра и как будет выглядеть возможная вторая волна заболевания.

По оценке Ратаса, восстановление экономики будет протекать медленно. На это, безусловно, влияют внешняя среда, положение дел у наших наиболее важных торговых партнеров и в ЕС. Экономика Европы в свою очередь во многом зависит от глобальной экономики.

Целью краткосрочной и долгосрочной стратегии по выходу из кризиса должно стать предотвращение ситуации, когда кризис в сфере здравоохранения перетекает в долгосрочный экономический кризис. Ощутимый спад во многих секторах начался уже в первые недели кризиса. Другие ощутят влияние этих событий спустя некоторое время. Это – контекст, который мы должны учитывать и на который необходимо реагировать.

Европейская комиссия с учетом этих обстоятельств представила предложение о поддержке восстановления экономики Европы. «Правительство готово участвовать в разовом и ограниченном по времени механизме помощи, общий объем которого по предложению комиссии составит 750 миллиардов евро. Из этих средств 500 миллиардов пойдет на дотации, еще 250 миллиардов – в качестве возможных займов государствам», – сказал Ратас. Он пояснил, что выделяемая Эстонии доля в результате этого вырастет на 3,3 миллиарда в рамках следующего многолетнего финансового плана ЕС. Из этих средств 1,85 миллиарда евро составят дотации, остальное – заем на льготных условиях. Это более половины суммы, которую мы можем использовать в течение действующего многолетнего финансового плана.

«Разумеется, вся информация прояснится в ходе переговоров. Но для того, чтобы начать выполнение программы, необходима единогласная поддержка всех государств-членов ЕС. Также свое согласие должен дать Европейский парламент», – сказал Ратас.

По словам премьер-министра, были проанализированы правовые аспекты программы по восстановлению экономики. «Мы пришли к выводу, что программа и решение о собственных средствах ЕС соответствуют учредительным договорам ЕС. Статья 122 Договора о функционировании Европейского союза, легшая в основу программы восстановления экономики, позволяет на уровне союза применить временные и чрезвычайные меры с целью помочь государствам-членам ЕС восстановить экономику после вызванного коронавирусом кризиса», – сказал Ратас.

По словам премьер-министра, при взятии займа будут соблюдены правила по соблюдению баланса между расходами и доходами в бюджете ЕС. Также каждое государство-член будет обязано выплатить заем в соответствии со своей долей взносов в бюджет союза. Ни одно государство-член не будет обязано взять на себя обязательства другого государства. Безусловно, на рынке найдутся заинтересованные в таком размещении средств и заем будет дан на льготных условиях.

«Предложение не изменит сути Европейского союза. Не будут выданы новые полномочия. Скорее программа – это дополнительный бюджет, представленный к фондам в рамках нового многолетнего финансового плана. В качестве вариантов финансирования были предложены введение новых или гармонизированных налогов по Европейскому союзу, а также создание собственных средств, т.е. доходов в бюджет. Это – политический выбор, но правительство Эстонии не поддерживает введение новых налогов и изменение порядка голосования. Действующие в настоящий момент договоры – хороший компромисс», – сказал Ратас.

Премьер-министр сказал, что обсуждение нового многолетнего финансового плана и программы восстановления экономики ЕС помогают строить планы на будущее и фокусироваться на общих политических приоритетах. Это – повышение конкурентоспособности, использование инновационных цифровых и «зеленых» технологий в качестве новой стратегии экономического роста. От этих инвестиций и реформ в будущем во многом будет зависеть экономический рост. Если он будет медленным, то и долговая нагрузка тоже будет сокращаться медленно. Инвестиции, в том числе запланированные для всей Европы в рамках программы восстановления экономики, – это возможность для быстрого сокращения долговой нагрузки в ближайшем будущем путем повышения экономического роста.

Ратас подчеркнул, что мы хотим заранее получить как можно более четкую информацию о том, какие расходы в связи с этим в будущем понесет государственный бюджет. Согласно последнему предложению и текущим расчетам, при выплате займа Европейского союза в размере 750 миллиардов евро в период с 2028 г. по 2058 г. доля Эстонии составит порядка одного миллиарда евро. Иными словами – порядка 35 миллионов евро в год.

Ратас сообщил, что ответ на этот вопрос будет получен в ходе переговоров, которые начнутся в пятницу на этой неделе.