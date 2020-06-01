Поезд Elron насмерть сбил велосипедиста

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В 13:10 в понедельник произошла серьезная авария в Ракке в Ляэне-Вирумаа. Выехавший на велосипеде перед экспресс-поездом Elron пожилой мужчина был сбит и скончался на месте происшествия.

Об этом пишет rus.postimees, отмечая, что поезд Elron проезжал через Ракке. И хотя рядом с местом происшествия находилась остановка, он мчался мимо на большой скорости.

Велосипедист находился за грузовым поездом, поэтому не заметил приближающейся опасности. Речь идет о железнодорожном переезде со светофорами и шлагбаумом, которые были в рабочем состоянии. Как предполагается, велосипедист проезжал рядом с ними.

На момент аварии в поезде было 120-140 человек, никто из пассажиров не пострадал. Для них заказали замещающий автобус.