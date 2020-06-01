За сутки диагностирован 1 позитивный случай

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За последние сутки в Эстонии было проанализировано 645 тестов на COVID-19, заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,2 процента, т.е.1 результат теста был позитивным.

По данным Регистра народонаселения, позитивный результат теста поступил из Пылвамаа, источник заражения выясняется.

По состоянию на утро 15 июня, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 14 пациентов, на искусственной вентиляции легких не находится ни один пациент. В течение суток не было новых летальных исходов. В общей сложности коронавирус в Эстонии унес жизни 69 человек.

Из больниц на сегодняшний день выписано 357 человек, закончено 370 историй болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 717 человек. Из них истории болезни 1330 человек закончены (77,5%), у 387 человек (22,5%) с момента позитивного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.

В Эстонии в общей сложности сделано более чем 96 тысяч первичных тестов, из них 1 974, т.е. 2,0 процента, были позитивными на вирус SARS-CoV-2. Подробную статистику по тестированию на коронавирус можно найти на сайте www.koroonakaart.ee/ru.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.