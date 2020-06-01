Изменятся требования к въезжающим в Эстонию из Европы

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Учитывая относительную цифру инфицированных коронавирусом в странах Европы, с 15 июня при въезде в Эстонию должны выдержать двухнедельный период самоизоляции люди, приезжающие из Бельгии, Великобритании, Португалии и Швеции.

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства Эстонии, отметив, что с начала следующей недели требование двухнедельной изоляции не требует от въезжающих в Эстонию лиц из таких стран как Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия и Чехия при условии, что в этих странах лица находились в течение 14 дней непосредственно перед приездом в Эстонию.

С новой недели к этим странам добавится Ирландия, где значительно уменьшилось число зараженных коронавирусом.

Требование карантина после возвращения из этих стран не применяется, если человек находился в такой стране не менее 14 дней до приезда в Эстонию.

Правительство Эстонии 28 мая решило смягчить связанные с COVID-19 ограничения относительно путешествий, общественных мероприятий, организации спортивных соревнований, а также образования.

Правительство одобрило решение, которое позволяет с 1 июня пересекать границу Эстонии людям, прибывающим в страну из государств Европейского союза или Шенгенского договора, а также из Великобритании. Человек может въехать в Эстонию, если у него нет симптомов болезни и до этого он провел в вышеперечисленных странах не меньше, чем время, равное инкубационному периоду COVID-19, то есть как минимум последние 14 дней.

По прибытии в Эстонию следует провести 14 дней в карантине в случае, если человек приехал из страны, в которой количество заболевших на 100 000 населения превышает 15. При прибытии из страны с меньшим числом заболевших в карантине находиться не нужно.

Министерство иностранных дел должно будет опубликовать на своей домашней странице список стран с соответствующей статистикой. Список будет пересматриваться раз в неделю.