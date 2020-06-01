В Эстонии за сутки не выявлено ни одного случая заражения

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За прошедшие сутки в Эстонии был проведен 621 первичный тест на коронавирус, все из которых оказались отрицательными.

По состоянию на утро 14 июня в больницах в связи с коронавирусом находятся 14 человек, на искусственной вентиляции легких нет ни одного пациента, сообщил в воскресенье Департамент здоровья.

За сутки число умерших пациентов с коронавирусом не изменилось. Всего в Эстонии с начала эпидемии скончались 69 человек, у которых был диагностирован Covid-19.

По состоянию на 14 июня выздоровели 1705 человек. В общей сложности в Эстонии было сделано более 95 000 первичных тестов на коронавирус, из которых были положительными 1973 или 2,1%.

Первый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии был зарегистрирован 27 февраля у прибывшего автобусом из Риги гражданина Ирана.