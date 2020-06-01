Цены на моторное топливо в странах Балтии растут

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Во всех столицах стран Балтии на прошлой неделе выросли цены на моторное топливо, свидетельствуют данные агентства BNS.

В Риге на АЗС "Circle K" цены на бензин 95-й марки выросли на 0,9% - до 1,084 евро за литр, на дизельное горючее - на 1,5% до 0,999 евро за литр.

В Вильнюсе цены на бензин 95-й марки выросли на 4,6% - до 1,003 евро за литр, на дизельное горючее - на 2,8% до 0,893 евро за литр.

В Таллинне на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки подорожал на 1,7% - до 1,199 евро за литр, а цена на дизельное горючее не изменилась и составила 0,999 евро за литр.

Цена на автогаз в Риге выросла на 6,3% до 0,505 евро за литр, в Таллинне - на 2% до 0,567 евро за литр, а в Вильнюсе не изменилась и составляла 0,479 евро за литр.