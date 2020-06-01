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Полиция просит помощи в опознании человека, которого подозревают в том, что он 11 июня в Нарве на улице А. Даумана украл сумку из автомобиля.

В 5:27 в Нарве во дворе дома на улице А. Даумана было разбито стекло припаркованного автомобиля Audi A6 и украдена из машины сумка. Нанесенный ущерб составил около 800 евро, передает Идаская префектура.

Полиция просит опознать человека, изображенного на фотографии. Автор: Нарвское отделение оплиции

В 5:27 в Нарве во дворе дома на улице А. Даумана было разбито стекло припаркованного автомобиля Audi A6 и украдена из машины сумка. Нанесенный ущерб составил около 800 евро, передает Идаская префектура.

Полиция просит всех, кто знает человека, изображенного на фотографии или видео, или владеет дополнительной информацией о произошедшем, сообщить об этом по электронной почте vitali.kondratjev@politsei.ee или позвонить по номеру 357 6148.

Для расследования случившегося возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса о краже.