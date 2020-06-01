В Эстонии удвоилось число убийств

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В 2020 году в Эстонии существенно увеличилось число тяжких насильственных преступлений – по состоянию на конец мая в стране произошло 19 убийств, говорится в обзоре статистики преступности, подготовленном Министерством юстиции. Общий уровень преступности при этом немного понизился.

По сравнению с прошлым годом число убийств выросло более чем в два раза. За такой же период 2019 года, то есть за пять месяцев, в результате насилия погибли шесть человек. За весь прошлый год – 25 человек.

"Нынешняя тенденция, к сожалению, показывает, что в 2020 году мы можем преодолеть этот печальный статистический показатель за полгода", – прокомментировал данные статистики министр юстиции Райво Аэг.

В случае убийств речь в основном идет о бытовых ссорах, возникающих в ходе совместного распития алкогольных напитков. В статистику не вошли данные за июнь, в том числе совершенное в Лихула преступление.

"Можно сказать, что чрезвычайная ситуация на такую тенденцию не повлияла, число убийств начало расти раньше", – сказал министр.

Всего за первые пять месяцев этого года было зарегистрировано 10 461 преступление, что на 2% меньше, чем в прошлом году. Во время чрезвычайного положения было зарегистрировано на 20% меньше (3985) преступлений, чем за тот же период 2019 года (5003).

Две трети утонувших за прошлый год были мужчины в состоянии алкогольного опьянения

Снижение уровня преступности в основном произошел за счет уменьшения случаев применения физического насилия. За пять месяцев зарегистрировали 1443 случая домашнего насилия, это на 33 случая меньше, чем в прошлом году. Киберпреступлений было на 15% меньше (361).

"Чрезвычайная ситуация не спровоцировала рост кибермошенничеств, как опасались. С середины марта по май было зарегистрировано в два раза меньше случаев интернет-мошенничества, чем в прошлом году", – отметил Аэг. Тем не менее, стало чуть больше более серьезных преступлений, направленных против компьютерных систем, например, атак на предприятия.

За пять месяцев этого года, а также в период действия чрезвычайного положения, выросло число случаев вождения в нетрезвом виде. С января по май зарегистрировали 1188 случаев, за которые полагается уголовная ответственность. Это на 22% больше, чем в прошлом году, и самый высокий показатель за последние четыре года.

Число преступлений против собственности осталось на уровне прошлого года – 3829 случаев.



