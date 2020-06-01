Подтвержденные случаи коронавируса в Балтии

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В странах Балтии к полудню четверга, 12 июня, выявлено в общей сложности 4822 случая заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.

В Эстонии подтверждено 1970 случаев, проверено 94 715 тестов на коронавирус, умерли 69 человек.

В Литве подтверждено 1756 случаев, проверено 356 62 пробы, умерли 74 человека.

В Латвия подтверждено 1096 случаев, проверено 124 662 пробы, умерли 27 человек.