Реклама Подписка Наша редакция

Конвейер новостей / ЗдравоохранениеПодтвержденные случаи коронавируса в Балтии

Дата публикации: Сегодня, 13:28 Просмотрено: 66

В странах Балтии к полудню четверга, 12 июня, выявлено в общей сложности 4822 случая заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.

В Эстонии подтверждено 1970 случаев, проверено 94 715 тестов на коронавирус, умерли 69 человек.

В Литве подтверждено 1756 случаев, проверено 356 62 пробы, умерли 74 человека.

В Латвия подтверждено 1096 случаев, проверено 124 662 пробы, умерли 27 человек.

Подтвержденные случаи коронавируса в Балтии
Поделиться

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все