15 июня Финляндия полностью откроет для Эстонии свою границу

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С понедельника, 15 июня, граждане Эстонии смогут без каких-либо препятствий приезжать в Финляндию.

Об этом в четверг министру иностранных дел Урмасу Рейнсалу сообщил его финский коллега.

"Министр иностранных дел Финляндии сообщил мне, что Финляндия полностью откроет свою границу для эстонцев 15 июня, и пограничный контроль в порту в его нынешнем виде будет отменен", - отметил Рейнсалу.

Аналогичные правила въезда в Финляндию будут действовать также для прибывающих в страну из Латвии, Литвы, Норвегии, Дании или Исландии.

Лица, приезжающие из этих стран, не должны будут находиться в добровольном 14-дневном карантине.