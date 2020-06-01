В Ивангороде не рассчитывают на скорое открытие границы

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Закрытие государственной границы с 30 марта из-за коронавируса болезненно отразилось как на Ивангороде, так и на многих жителях Нарвы, тесно связанных с приграничным российским городом. Власти Ивангорода пока не рассчитывают на скорое открытие границы.

Терминал на границе пустует

Введение особого режима на границе России с Эстонией с 18 марта, а затем и фактическое закрытие границы с 30 марта, по словам мэра Ивангорода Виктора Карпенко, болезненно отразилось как на ивангородцах, так и нарвитянах.

"Конечно, это очень тяжелая ситуация для тех, кто работает в России, а проживает в Эстонии, и наоборот. Но мы всё прекрасно понимаем, все меры обоснованы", – сказал корреспонденту ERR Карпенко.

Отсутствие нарвитян из-за закрытия границы, а также введение временных ограничений на территории Ленинградской области негативно отразилось на торговых предприятиях Ивангорода. По оценке Карпенко, сейчас все начинает стабилизироваться, но на скорейшее открытие границ в соседнем с Нарвой Ивангороде не рассчитывают. Он предполагает, что граница откроется с сентября.

В Ивангороде, по данным властей, проживает примерно 9500 человек. Официально в городе около 0,5% безработных, а средняя зарплата в промышленном секторе составляет чуть более 500 евро в месяц.