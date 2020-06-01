Правительство уточнило ограничение на свободу передвижения после пересечения границы

Дата публикации: Сегодня, 00:24 Просмотрено: 120

Правительство уточнило свое прежнее распоряжение, предусмотрев, что в отношении человека, который прибывает в Эстонию из страны с более высоким уровнем заболеваемости COVID-19, будет действовать 14-дневное ограничение на свободу передвижения.

Раньше это было требование соблюдать карантин, но в целях правовой ясности, формулировку уточнили, введя понятие ограничения на свободу передвижения, сообщила в четверг BNS пресс-служба правительства.

Как и в прежнем распоряжении, в уточненном предусмотрено, что ограничение на свободу передвижения вводится на время инкубационного периода заболевания, то есть на 14 дней. Это означает запрет покидать место жительства или постоянного пребывания без распоряжения медицинского работника или полицейского, а также если ситуация не представляет угрозы для жизни и здоровья. Также из дома можно выходить для получения услуг здравоохранения или для покупки продуктов, товаров первой необходимости и лекарств, если иных возможностей получить их нет.

Решение правительства не вносит изменений в список категорий людей, которым разрешено въезжать в Эстонию. Также неизменными остаются исключения, в отношении которых ограничение на свободу передвижения не применяется.

Распоряжение вступает в силу с момента подписания.