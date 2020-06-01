В 2020 году безработица может вырасти до 13%

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Уровень безработицы в Эстонии в этом году может вырасти до 13%, так считают в центробанке страны.

Однако аналитики Банка Эстонии отмечают, что уже к концу этого года и в начале следующего в стране вновь будут появляться новые рабочие места, сообщают утренние новости ETV+.

Согласно свежему прогнозу центробанка, спад эстонской экономики в этом году составит 10%, уровень зарплат, особенно в частном секторе, уменьшится на 1%, но первые признаки выздоровления уже видны.

"В отношении второго квартала мы видим, что спад может составить более 15%. Однако мы ожидаем, что в третьем квартале экономика в некоторой степени начнет восстанавливаться, если ограничения ослабят, то в третьем квартале результат будет значительно лучше, чем во втором", - сказал вице-президент Банка Эстонии Юлло Каасик.