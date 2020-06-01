Ида-Вируская центральная больница получила ультразвуковой сканер лёгких

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Ида-Вируская центральная больница получила в подарок от ИТ-предпринимателей, выходцев из Йыхви, современный ультразвуковой сканер стоимостью 40 000 евро.

До сих пор в Эстонии был только один сканер лёгких, он был предоставлен производителем во временное пользование Северо-Эстонской региональной больнице в качестве тестового проекта, но теперь центральная больница Ида-Вирумаа, третьего по величине уезда Эстонии, первой в стране получила такой сканер в собственность.

ИТ-компания Burfa Tech по инициативе бельгийско-эстонского финтех-предприятия OSOM Finance во время пандемии коронавируса купила диагностический сканер в подарок, а в среду его передали больнице.

"Поскольку часть акционеров у OSOM Finance и Burfa Tech общие, и все они родом отсюда, т. е. из Йыхви, в кризисной ситуации для нас было совершенно естественно принять решение помочь родному краю и местной общине", - пояснил генеральный директор Osom Finance Антон Альтемент.

Аппарат повысит точность и скорость диагностирования лёгочных заболеваний. Сканер нужен для лечения тяжелых форм заболеваний дыхательных путей, как связанных с коронавирусом, так и не связанных с ним.

"Ультразвуковой сканер поможет нам быстро диагностировать состояние пациентов с COVID, наиболее нуждающихся в вентиляции легких. Этот метод является альтернативой рентгену, который мы использовали до сих пор. Рентгенологическое обследование требует намного больше времени, к тому же в отношении пациентов с COVID действуют определенные ограничения, сокращающие возможность использования рентгена", - прокомментировал старший врач отделения экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы Арнольд Персидский.

"В случае возможной вспышки вируса нагрузка на больницу резко увеличится, и этот сканер будет очень полезен для диагностики и мониторинга динамики состояния пациентов, что кардинально повысит уровень и качество медицинской помощи. Сканер позволит качественно проводить обследования органов брюшной полости у пациентов со множественными травмами. Благодаря этому ультразвуковому аппарату мы можем пунктировать нужные вены, видеть и оценивать работу сердца и т. д. Образно говоря, такой аппарат заменяет врачам отделения экстренной помощи "слуховую трубку", т. е. стетоскоп, и таким образом, его приобретение представляет собой необычайно важный прорыв в повседневной клинической рутине", - добавил Персидский.

Запуск аппарата состоится после обучения персонала, скорее всего, уже в июне, а использовать в полном диапазоне его начнут к концу года.

Ида-Вируская центральная больница - самый крупный в Вирумаа поставщик услуг здравоохранения - обслуживает регион с населением 175 000 человек. Больница предоставляет стационарную и амбулаторную помощь врачей-специалистов, а также услуги экстренной медицинской помощи.