Будущее эстонских сетей 5G держит в своих руках Россия

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Важные диапазоны частот, необходимых для сетей мобильной связи пятого поколения 5G, используются Россией для космической связи и телевещания.

Все переговоры, которые Эстония и другие восточно-европейские страны вели с Москвой по поводу освобождения этих частот для сетей 5G, к результату не привели, что ставит большое препятствие на пути развития таких сетей в Эстонии.

Пока в Эстонии не видно конца спорам о том, как разделить между операторами самый выгодный частотный диапазон для сетей 5G, остается нерешенным значительно более сложный международный вопрос: верхнюю часть частотного диапазона 3400-3800 МГц активно использует Россия. Это означает, что без разрешения Москвы ни одна радиоволна частотой от 3600 до 3800 МГц не может пересечь восточную границу Эстонии.

По словам главы отдела частот Департамента технического надзора Эрко Кулу, Россия использует эти частоты для космической связи.

"Согласно положениям Международного союза электросвязи (ITU), этот частотный диапазон как раз и предназначен для спутниковой связи. Когда мы говорим, что в нем хотят применить мобильную связь, то это на самом деле только европейское регулирование. В этом смысле Россия не делает ничего неправильного. Все правильно и по правилам", - сказал Кулу.



