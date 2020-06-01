От короновируса умер Анатолий Трушкин

Конвейер новостей / В миреОт короновируса умер Анатолий Трушкин
Дата публикации: Сегодня, 13:23 Просмотрено: 259
После госпитализации с тяжелой формой COVID-19 скончался известный российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин.
Писатель известен зрителям по многочисленным выступлениям в юмористических телепередачах, кроме того, его произведения исполняли известные юмористы, такие, как Ян Арлозоров, Ефим Шифрин, Владимир Винокур, Михаил Евдокимов и другие.
В больницу Трушкин попал около месяца назад. Короновирусная инфекция приняла тяжелую форму, писатель был подключен к аппарату ИВЛ, но спасти его не удалось. Анатолию Трушкину было 78 лет.