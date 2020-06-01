Эстония получила кредит в 200 миллионов евро

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Банк развития Совета Европы предоставил Эстонии кредит в размере 200 млн евро на смягчения последствий коронавирусного кризиса.

Привлеченные средства в основном будут направлены местным самоуправлениям, а также микро-, малым и средним предприятиям на финансирование антикризисных мер, сообщило в среду Министерство финансов Эстонии.

Часть средств будет использована на финансирование исследований и разработок, связанных с Covid-19, сообщил портал новостей вещания.

Предоставленные местным самоуправлениям средства покроют дополнительные расходы, понесенные ими во время эпидемии коронавируса, а также обеспечат бесперебойность оказания жизненно важных услуг на местном уровне. Кроме того, кредитные средства будут вложены в ремонт местных дорог и расширение доступности широкополосного интернета в сельских районах.

Банк развития Совета Европы (CEB) был создан в 1996 году. В настоящее время в него входит 41 европейское государство, в том числе Эстония (с 1998 года). CEB предоставляет государствам-членам кредиты под низкий процент для финансирования социальных проектов