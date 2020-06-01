COVID-19: оплата для незастрахованных людей

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Министерство социальных дел направило на согласование поправки к постановлению, на основании которых больничная касса в будущем будет оплачивать расходы, связанные с диагностикой и лечением COVID-19 незастрахованных людей. Цель – быстрое выявление людей с подозрениями на заболевание для ограничения распространения вируса.

Во время чрезвычайного положения расходы на диагностику и лечение COVID-19 незастрахованных людей были покрыты из средств государственного бюджета. После внесения поправок эти услуги будет оплачивать больничная касса. Больничная касса будет оплачивать тестирование, лечение и связанное с COVID-19 медицинское обслуживание незастрахованных людей.

«Финансирование лечения от COVID-19 из бюджета больничной кассы и незастрахованных людей поможет обеспечить то, что человек обратится к врачу и сразу же получит помощь в случае, если он заболел или контактировал с заболевшим. Мы можем незамедлительно и эффективно реагировать на любой возможный случай заболевания COVID-19 только если мы предоставим необходимую помощь всем нуждающимся в помощи людям Эстонии, включая возможность обращаться в ближайший центр семейных врачей в случае подозрения на заболевание», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

В период с января по середину мая 2020 года за лечение или тестирование на COVID-19 незастрахованных людей было представлено 276 счетов на общую сумму 18 268 евро. В Эстонии насчитывается около 66 000 незастрахованных людей или около 5% населения.

Поправка была одобрена на заседании совета Эстонской больничной кассы 22 мая и должна вступить в силу 17 июля 2020 года.