Программное обеспечение ID снова работает в браузере Firefox

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Новая версия Firefox (77.0) снова поддерживает программное обеспечение для

ID-карты в операционной системе Windows.

Кроме того, в ближайшее время Департамент государственной инфосистемы (RIA) выпустит программу для

ID-карты, поддерживающую браузер Edge Chromium и Ubuntu 20.04 LTS.

После переговоров с разработчиком Firefox, последняя версия браузера (вер.

77.0) позволит пользователям Windows вновь идентифицировать себя с помощью

ID-карты. Вскоре RIA выпустит новую версию программного обеспечения для

ID-карты, с помощью которого можно будет пользоваться ID-картой в браузерах

Edge Chromium и Ubuntu 20.04 LTS.

С выходом новой версии ПО для ID-карт прекращается поддержка операционных

систем Windows 7 и macOS 10.11. Это означает, что RIA больше не будет

тестировать, нормально ли работает программное обеспечение для ID-карты в

ОС Windows 7 и macOS 10.11, и не будет разрабатывать новые версии для этих

систем. Всем, кто использует эти операционные системы, мы рекомендуем

обновить свои устройства, поскольку их уязвимости и дефекты исправляться

больше не будут, а в случае проблем не сможет помочь и поддержка

пользователей.