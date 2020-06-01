Программное обеспечение ID снова работает в браузере Firefox

Конвейер новостей / РеспубликаПрограммное обеспечение ID снова работает в браузере Firefox
Дата публикации: Сегодня, 14:48 Просмотрено: 100
Новая версия Firefox (77.0) снова поддерживает программное обеспечение для
ID-карты в операционной системе Windows.
Кроме того, в ближайшее время Департамент государственной инфосистемы (RIA) выпустит программу для
ID-карты, поддерживающую браузер Edge Chromium и Ubuntu 20.04 LTS.
После переговоров с разработчиком Firefox, последняя версия браузера (вер.
77.0) позволит пользователям Windows вновь идентифицировать себя с помощью
ID-карты. Вскоре RIA выпустит новую версию программного обеспечения для
ID-карты, с помощью которого можно будет пользоваться ID-картой в браузерах
Edge Chromium и Ubuntu 20.04 LTS.
С выходом новой версии ПО для ID-карт прекращается поддержка операционных
систем Windows 7 и macOS 10.11. Это означает, что RIA больше не будет
тестировать, нормально ли работает программное обеспечение для ID-карты в
ОС Windows 7 и macOS 10.11, и не будет разрабатывать новые версии для этих
систем. Всем, кто использует эти операционные системы, мы рекомендуем
обновить свои устройства, поскольку их уязвимости и дефекты исправляться
больше не будут, а в случае проблем не сможет помочь и поддержка
пользователей.