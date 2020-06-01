В Эстонии - 1947 подтвержденных случаев

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В странах Балтии к полудню вторника, 9 июня, выявлено в общей сложности 4763 случая заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.

Эстония: подтверждено 1947 случаев, проверено 91 тыс. 733 анализа на коронавирус, умерло 69 человек.

Литва: подтверждено 1727 случаев, проверено 340 тыс. 73 пробы, умерло 72 человека.

Латвия: подтверждено 1089 случаев, проверено 120 тыс. 52 пробы, умерло 26 человек.



