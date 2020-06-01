ВОЗ: ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

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Всемирная организация здравоохранения предупредила об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса в мире.

"Хотя положение в Европе улучшается, в глобальном масштабе оно ухудшается", - сообщил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус на виртуальной пресс-конференции в Женеве.

В девять из последних десяти дней число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превышало 100 000.

По положению на 8 июня, общее число выявленных случаев превысило семь миллионов. Две трети из них приходятся на Европу и США.

Чуть более чем за месяц число случаев заражения в мире удвоилось, а за последние девять дней выросло более чем на миллион.

Умерли с начала эпидемии свыше 400 000 человек, выздоровели 3,3 млн.

ERR



