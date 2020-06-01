«Почта России» опустила железный занавес для международных посылок

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Доверенные государственному оператору грузы растворяются в небытие. За границу не доходят бандероли, верно убивая малый бизнес, построенный на онлайн-заказах.





«Катастрофа! Два отправления из Москвы в США зависли с 18 марта», — это одно из тысяч сообщений в социальных сетях и на профильных форумах. Коллапс международного сектора «Почты России» очевиден, хотя официально отвергается. К беспомощности оператора привела бизнес-модель, при которой за 5,4 миллиарда рублей покупается услуга, стоящая в семь раз дешевле.

С прекращением международных авиаперелетов «Почта России» поспешила успокоить клиентов: запрет касается только пассажирских перевозок, почтовые самолеты летают почти по всем направлениям.

Компания продолжала наращивать объемы заказов. В мае она зафиксировала рост экспорта онлайн-товаров в США, Европу, на Ближний Восток в сравнении с январем 2020 года, говорится в опубликованном 2 июня отчете.

Цифры «Почты России» — это доверенные ей для доставки за рубеж конверты, посылки, бандероли. Реальное количество врученных адресатам грузов существенно меньше.

Судя по изученным «Фонтанкой» соцсетям и форумам, своеобразной черной дырой для большинства отправлений является международный сортировочный центр Шарапово. Вот, например, скриншот «путешествия» мелкого пакета из Москвы в Новую Зеландию. 23 февраля его доставили в сортировочный центр, в тот же день растаможили (ФТС дала добро на экспорт), а 28 февраля пакет якобы отправился из России.

fontanka.ru



