Москва снимает режим самоизоляции

Дата публикации: Вчера, 18:10 Просмотрено: 143

С 9 июня в Москве отменяют режим самоизоляции, пропуска и графики прогулок, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Все жители столицы, в том числе старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, смогут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места.

Собянин подчеркнул, что введенные меры позволили избежать "взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание медицинской помощи заболевшим".

С 9 июня возобновят свою деятельность службы каршеринга, парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники, агентства по трудоустройству, общественные организации, кино- и звукозаписывающие студии и научные институты. Кроме того, открываются кладбища.С 16-го числа начнут работу библиотеки, музеи, выставочные залы и зоопарки (посещать их можно будет по электронным билетам), риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Также заработают летние веранды.С 23 июня могут разрешить использовать качели, уличные тренажеры и лавки, а также посещать фитнес-залы, бассейны, солярии, бани, сауны, спортивные площадки, рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита.

Мэр Москвы подчеркнул, что сроки отмены ограничений в столице могут изменить с учетом эпидемиологической ситуации. В общественных местах горожане по-прежнему должны носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.



