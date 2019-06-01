В Москве продлили срок стражи за госизмену гражданину Эстонии

Дата публикации: Вчера, 14:53 Просмотрено: 166

Лефортовский суд Москвы на два месяца продлил срок ареста россиянам, обвиняемым в госизмене, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

"Постановлением Лефортовского суда в отношении Сергея Лыхмуса и Владимира Васильева продлены сроки содержания под стражей на два месяца, а всего до 12 месяцев, то есть до 12 и 14 августа соответственно", - сказала представитель суда.

Она уточнила, что ранее по ходатайтву следствия до 5 июля продлен срок стражи Александра Воробьева.

Таким образом, суд не нашел оснований для избрания обвиняемым более мягкой меры пресечения.

Все трое обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена). Если их вина будет доказана, мужчинам грозит наказание от 12 до 20 лет заключения.

Лыхмус был арестован в августе прошлого года. По данным газеты Postimees, он имеет российское и эстонское гражданство.

Издание со ссылкой на медиа-советника Министерства иностранных дел Эстонии Лийну Тоотс сообщало, что "МИД по просьбе гражданина Эстонии готов оказать ему всестороннюю помощь, однако человек, о котором идет речь, или его представитель не обращались за помощью в МИД".

Подробности всех трех уголовных дел не разглашаются, так как материалы дела имеют гриф "Совершенно секретно".

BNS