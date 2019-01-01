За сутки диагностирован 21 позитивный случай

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За последние сутки в Эстонии было проанализировано 885 тестов на COVID-19, заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 2,5 процентов, т.е. 21 тест показал позитивный результат.

По данным Регистра народонаселения 12 позитивных результатов тестов было в Харьюмаа (6 в Таллинне), 5 в Ида-Вирумаа, 3 в Ляэне-Вирумаа и в случае результата одного теста по данным Регистра народонаселения уезд неизвестен.

В случае позитивных результатов тестов в Ида- и Ляэне-Вирумаа, речь идет о заражении внутри семьи. Из заболевших в Таллинне и Харьюмаа в 6 случаях речь идет о заражении на рабочем месте (из них 4 случая на предприятии Lunden Food OÜ), в 3-х случаях заражение произошло внутри семьи и в 3-х случаях источник заражения неизвестен.

По состоянию на утро 6 июня, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 13 пациентов, на искусственной вентиляции легких не находится ни один пациент. В течение суток не было новых летальных исходов, всего коронавирус в Эстонии унес жизни 69 человек.

Из больниц на сегодняшний день выписано 350 человек, закончено 362 истории болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 675 человек. Из них истории болезни 1293 человек закончены (77,2%), у 382 человек (22,8%) с момента позитивного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.

В Эстонии в общей сложности сделано более чем 89 тысяч первичных тестов, из них 1 931, т.е. 2,2 процента были позитивными на вирус SARS-CoV-2. Подробную статистику по тестированию на коронавирус можно найти на сайте www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Департамент здоровья напоминает, что для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.