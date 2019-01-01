При стрельбе на автозаправке в Пярнумаа погибли двое и пострадали трое

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Два человека погибли и не менее трех пострадали при стрельбе на автозаправочной станции Olrrex в волости Ляэнеранна Пярнуского уезда в ночь на воскресенье.

Стрельба на расположенной у шоссе АЗС произошла 6 июня около 22 часов, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Для поимки открывшего огонь мужчины, который убежал в лес, была проведена масштабная полицейская операция: окрестные дороги перекрыли, а людей попросили избегать передвижения в этом районе. Подозреваемый был задержан в 00:40.

По первоначальной информации, 32-летний мужчина на автомобиле Subaru сначала устроил ДТП у автозаправки в Лихула, но покинул место аварии. Также известно, что после этого он открыл рядом с АЗС стрельбу по мотоциклисту, который умер от полученных ранений. Подозреваемый также открыл стрельбу по автомобилю, в котором находились мужчина, женщина и двое маленьких детей (трех и пяти лет). Находившаяся в машине женщина погибла от полученных ран, мужчина и дети пострадали и находятся в больнице. По данным ERR, погибшая женщина была бабушкой пострадавших детей, работницей местной аптеки.

Ляэнеский префект Кайдо Кыплас на пресс-конференции в воскресенье утром сказал, что дети находятся в больнице, состояние обоих стабильное. Получивший ранение мужчина находится на домашнем лечении.

"Автомобиль, по которому стреляли, видимо, случайно проезжал мимо. Связь между застреленным мотоциклистом и стрелком не установлена. Дача стрелка находится поблизости, но сам он живет и работает в Таллинне", - поделился деталями Кыплас.

После стрельбы мужчина какое-то время перемещался в районе АЗС, а затем сбежал в лес. По словам Кыпласа, полиция отреагировала очень большими силами. "Окружили территорию и перекрыли окрестные дороги. Мужчина открыл огонь и по полицейским, но около 00:40 мы задержали его поблизости к той же заправке. При задержании он не оказал сопротивления", - сообщил Кыплас.

Мотивы стрелявшего пока не установлены. Прокуратура предъявила ему подозрение в убийстве. У 32-летнего задержанного есть действительное разрешение на огнестрельное оружие.

"У этого человека были проблемы с законом. Есть основание полагать, что он употреблял алкоголь", - заявила на пресс-конференции ведущий прокурор Кристине Тамм. По состоянию на утро воскресенья, подозреваемый еще не был допрошен.

ERR