Угроза национальной безопасности. Кто в Эстонии не рад украинцам

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что украинцев не надо приглашать в страну на сбор клубники, и предложил законопроект, позволяющий правительству в одностороннем порядке аннулировать визы и разрешения на работу для граждан стран, не входящих в ЕС.

"Мы ни на что не способны без украинцев. Не можем без них строить, собирать клубнику. Скоро разучимся издавать газеты и делать телевизионные программы", — сгущал краски глава МВД.Эстонцам нельзя разменивать свое государство на "несколько тонн клубники", убеждал Хельме, ведь украинцы заняты главным образом именно в сельском хозяйстве. И если заробитчане продолжат столь же активно приезжать в Эстонию, то их число сравняется, например, с населением Таллина (около 450 тысяч человек).Аграрии же написали открытое письмо с призывом поскорее впустить украинцев в Эстонию для сезонных работ.Но министр сельского хозяйства Арво Аллер указал, что в Эстонии хватает и собственных безработных. "Украинцы могут быть, как вы отмечаете, хорошими сотрудниками, но государство должно в первую очередь заботиться о том, чтобы трудоустроить своих людей", — объяснил он фермерам.В этом вопросе власти намерены проявить принципиальность. По мнению министра, письмо аграриев создает впечатление, что "Эстонии больше неоткуда взять рабочую силу". Но гастарбайтеры не решат экономические проблемы, уверен Аллер.Сегодня в Эстонии по краткосрочным разрешениям трудятся 16 540 иностранцев. Большинство (свыше 12 тысяч) — украинцы. Население республики — 1,3 миллиона человек.Накопилось много взаимных претензий. Украинцы часто расценивают предлагаемые им условия как кабальные. Эстонцев раздражает, что к ним приезжают люди без квалификации.

РИА