10,4 литра акоголя на человека - с падением цен пить стали больше

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В 2019 году жители Эстонии потребили в среднем 10,4 литров абсолютного алкоголя из расчета на одного взрослого человека (15+), что на 3,2% больше по сравнению с прошлым годом.

Увеличение потребления алкоголя было вызвано падением цен на алкоголь из-за снижения акцизного налога на алкоголь и роста доходов, следует из проведенного Эстонским институтом конъюнктуры по заказу министерства социальных дел исследования «Эстонский рынок алкоголя, потребление алкоголя и алкогольная политика в 2019 году».

В 2019 году жители Эстонии потребили в среднем 10,4 литров (+0,4 литра) абсолютного алкоголя из расчета на одного взрослого (в возрасте 15+), большую часть из которых составили легкие алкогольные напитки (63%), в том числе пиво составило 4,1 литра, виноградное вино – 1,9 литра и другие легкие алкогольные напитки 0,6 литра. Крепкий алкоголь составил 3,8 литров из употребленного алкоголя, в том числе 2,3 литра вина на одного взрослого. Увеличение потребления произошло в основном за счет крепких и более дорогих алкогольных напитков (виски, джин). Потребление водки не увеличилось, а потребление пива увеличилось на 1% по сравнению с предыдущим годом.

В 2019 году доходы выросли в среднем на 7,4%, а алкоголь подешевел в результате падения акцизов в среднем на 3%. Согласно подсчетам Эстонского института конъюнктуры, в 2019 году в Эстонии за среднюю нетто-зарплату можно было купить на 54 литра пива или 11 литров водки больше, чем годом ранее.

«За последние 15 лет цены на алкоголь в Эстонии в целом не снизились, последний раз индекс цен был отрицательным в 2004 году. Для сдерживания быстрорастущей латвийской приграничной торговли в 2019 году правительство решило снизить акцизы на алкоголь, и это привело к значительному падению розничных цен. Розничные цены упали не так сильно, как ожидалось с падением акцизов, но более низкие цены на напитки и рост доходов населения привели к увеличению потребления на 3,2%. С положительной стороны можно выделить сокращение приграничной торговли Латвии во второй половине 2019 года и вместе с тем сокращение крупных закупок алкоголя», – сказала директор Эстонского института конъюнктуры Марье Йозинг.

Согласно подсчетам Эстонского института конъюнктуры, в прошлом году из-за границы (в основном из Латвии) было привезено 2,8 литров (-0,6 литров) абсолютного алкоголя на одного взрослого. Акциз на алкоголь в 2019 году составил 225 миллионов евро, что на 7 миллионов евро меньше, чем годом ранее. Потребление алкоголя туристами в Эстонии снизилось.

По предварительным данным Института развития здоровья, в 2019 году от заболеваний, вызванных злоупотреблением алкоголя умерли 509 человек, при этом рост смертности по сравнению с 2018 годом не был резким, но все еще остается самым большим за последние 10 лет. Среди умерших больше всего людей трудоспособного возраста, 307 человек умерли в возрасте от 45 до 64 лет, самому молодому было 28 лет. Основные причины смерти – это алкогольные заболевания печени, за которыми следуют случайное отравление, алкогольная кардиомиопатия, психические и поведенческие расстройства, вызванные алкоголем.

По данным департамента полиции и погранохраны, увеличилось также число людей в вытрезвителях, которое с 2015 года сокращалось. В 2019 году в вытрезвитель было доставлено 15 318 человек, что больше, чем на 500 человек по сравнению с 2018 годом. «Это показывает, что относительное снижение цены на алкоголь быстро отражается на увеличении потребления и вреда. Политика в отношении цен на алкоголь должна быть последовательной и разумной, а доступ должен быть ограничен, особенно для молодежи. Результаты тестовых покупок за 2019 год показывают, что чувство ответственности в этом отношении не возросло в сфере обслуживания клиентов и алкогольных предприятиях розничной торговли», – сказала директор Института развития здоровья Анника Веймер.

«В Эстонии по-прежнему потребляют слишком много алкоголя и поэтому прямой и косвенный ущерб от алкоголя пугающе высок. Несомненно, цена заметно влияет на потребление алкоголя и привычки людей, но к счастью, некоторые другие меры алкогольной политики уже дают результаты и помогли смягчить влияние снижения акцизного налога на потребление. Расширение доступа к услугам по лечению и консультированию по поводу нарушений, связанных с потреблением алкоголя, ограничения на рекламу и демонстрацию алкоголя, новые меры по уменьшению доступности алкоголя для детей (в том числе тестовые покупки), программы реабилитации для пьяных водителей и другие комплексные меры политики в отношении алкоголя оказывают положительное влияние на отношение и привычки людей. Эти меры необходимо продолжать, а также разрабатывать новые и более целенаправленные решения для снижения вреда от алкоголя в обществе в целом», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Приведенные в исследовании объемы потребления рассчитаны на основе данных департамента статистики о производстве, данных Eurostat о заграничной торговле и производстве предприятий, а также данных о продаже на внутреннем и внешнем рынках.

Целостная политика в области алкоголя включает объединенные и рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения подкрепленные научными исследованиями меры в десяти различных сферах, в т.ч. действия по ограничению доступности и развития торговли алкоголем, профилактику вождения в нетрезвом виде, повышение осведомленности, расширение возможностей для лечения алкогольной зависимости и консультирования, действия местных самоуправлений по снижению ущерба от алкоголя, мониторинг и оценку потребления алкоголя, влияния на здоровье и внедрения политики в области алкоголя, а также ценовую и налоговую политику.



