Ущерб от столкновений с животными превысил 11 млн евро

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Согласно статистике Эстонского фонда дорожного страхования (LKF), за последние три года количество столкновений с дикими животными возросло на треть, а совокупный ущерб по страховым случаям каско вырос на 38%.

В минувшем году произошло 4800 столкновений с дикими животными, совокупный ущерб от которых по страхованию каско, то есть добровольному дорожному страхованию составил 11,2 млн евро. Для сравнения, в 2017 году произошло 3600 страховых случаев с совокупным ущербом в 8,1 млн евро.

Исполнительный директор Фонда дорожного страхования Март Йессе напоминает, что начиная с весны дикие животные перемещаются более активно, поэтому водители должны быть особенно внимательны. <Совокупный ущерб от столкновений с дикими животными составил в минувшем году 11,2 млн евро, то есть 13% от выплат по каско. Однако расходы страхового общества в целом выше этого показателя, так как он отражает только транспортные средства, застрахованные в добровольном порядке>, - сказал Йессе.

В прошлом году страховщики возместили в рамках страхования каско 83,5 млн евро. Страхование каско - это добровольное страхование автомобиля, иного транспортного средства или прицепа, которое возмещает нанесенный ему ущерб, например вмятины, повреждения стекол, кражи и ущерб, причиненный ураганом.

<В минувшем году произошло девять случаев дорожного страхования, связанных с дикими животными. В основном это были случаи, где в результате столкновения с диким животным пострадал человек>, - пояснил Йессе.

По словам руководителя отдела рассмотрения ущерба If Kindlustus Таави Кийбуса, несчастные случаи с дикими животными зачастую приводят к гибели последних. <Нередки также случаи, когда водители и пассажиры получают

тяжелые травмы или лишаются жизни. Ущерб, нанесенный автомобилям, в таких случаях может достигать 30-40 тысяч евро>, - сказал Кийбус. Он подчеркнул, что особенно внимательными нужно быть в вечернее время. Большая часть несчастных случаев с участием диких животных происходит в промежуток времени с 17.00 до 19.00 (16%) и с 21.00 до 23.00 (15%). Меньше всего происшествий бывает в середине дня, с 12.00 до 14.00 (2%).

По данным PZU, около 75% случившихся в течение последнего года происшествий дикими животными связано с косулями. <Помимо косули, перед автомобилем может выскочить дикий кабан, лось или заяц. Был даже случай, когда под машину попал аист, неожиданно взлетевший с обочины дороги>, - рассказал руководитель группы ущерба транспортных средств PZU Яанус Танне.

<Среди случаев, произошедших этой весной, наиболее тяжелыми для PZU оказались именно наезды на косуль. Например, в одном случае косуля выбежала перед автомобилем Porche, ремонт которого в итоге обошелся примерно в 11 тысяч евро>, - пояснил Танне.

Чаще всего столкновения с дикими животными происходят в Харьюском, Тартуском и Пярнуском уездах.

BNS